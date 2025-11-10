Асадов связался с Кобахидзе из-за крушения самолета ВВС Турции

Глава правительства Азербайджана Али Асадов обсудил с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе ситуацию вокруг инцидента с падением самолета ВВС Турции на территории Грузии.
Асадов подчеркнул, что Азербайджан готов помочь в ликвидации последствий авиакатастрофы. Баку предложил направить к месту инцидента специалистов МЧС АР, а также выразил готовность оказать иную поддержку.
Тбилиси поблагодарил Баку за предложение помощи. Ираклий Кобахидзе отметил, что на месте крушения уже работают сотрудники грузинских спасательных служб.
Стороны договорились поддерживать контакты по этому вопросу.
Напомним, что вылетевший сегодня из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет C130 потерпел крушение на границе Азербайджана и Грузии.