Президент Азербайджана созвонился с лидером Турции в связи с крушением самолета

Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Эрдоганом. Центральной темой беседы стало крушение турецкого самолета, произошедшее во вторник в Грузии.

Во вторник, 11 ноября, состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой азербайджанского лидеры.

В ходе беседы Ильхам Алиев выразил глубоки в связи с крушением военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции, произошедшим сегодня на территории Грузии.

В свою очередь, Эрдоган поблагодарил президента АР за телефонный звонок и соболезнования.

Было подчеркнуто, что соответствующие госорганы двух стран находятся в постоянном контакте в связи со случившейся трагедией.