Вестник Кавказа

Президент Азербайджана созвонился с лидером Турции в связи с крушением самолета

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Эрдоганом. Центральной темой беседы стало крушение турецкого самолета, произошедшее во вторник в Грузии.

Во вторник, 11 ноября, состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой азербайджанского лидеры.

В ходе беседы Ильхам Алиев выразил глубоки в связи с крушением военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции, произошедшим сегодня на территории Грузии.

В свою очередь, Эрдоган поблагодарил президента АР за телефонный звонок и соболезнования.

Было подчеркнуто, что соответствующие госорганы двух стран находятся в постоянном контакте в связи со случившейся трагедией.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
540 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.