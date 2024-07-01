Армения заберет посла из РФ

Армения намерена забрать своего посла из Москвы. Ранее СМИ говорили, что действующего посла Вагаршака Арутюняна сменит Гурген Арсенян.

Спикер парламента Армении Ален Симонян на пресс-конференции с представителями делегации американского Конгресса сообщил о скорой смене армянского посла в Москве.

Он подчеркнул, что кандидатура руководителя дипломатической миссии Армении в России уже представлена, осталось дождаться утверждения. При этом имя посла Симонян не раскрыл.

Ранее армянские СМИ заявляли, что Ереван заберет посла Армении в РФ Вагаршака Арутюняна из Москвы и на его место поставит депутата от «Гражданского договора», предпринимателя Гургена Арсеняна.

Стоит добавить, что Арутюнян руководит армянской дипмиссией в России с января 2022 года.