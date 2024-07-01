Эрдоган и Путин могут обсудить сирийскую проблему в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Москве рассматривает вариант встречи по Сирии в Турции. Он выразил надежду, что Дамаск сделает шаг в сторону улучшения отношений.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский президент Владимир Путин рассматривает вариант переговоров по Сирии в Турции.

Он отметил, что в случае шагов Дамаска в сторону улучшения отношений с Анкарой ответный жест сделает и Турция. Эрдоган добавил, что раньше Турция и Сирия не были врагами.

Глава республики подчеркнул, что Анкара может направить приглашения сирийской стороне в любой момент. Он также выразил надежду на улучшение отношений двух стран.

"У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?"

- Реджеп Тайип Эрдоган