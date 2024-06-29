В Карачаево-Черкесии стартует программа сохранения родных языков

Программу по сохранению и развитию родных языков запускают в Карачаево-Черкесии. Цель программы – обеспечить условия для сохранения языкового многообразия на территории республики.

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) инициировали программу по сохранению и развитию местных языков.

"Соответствующее поручение дал глава региона Рашид Темрезов. Разнообразие культур и языков способствует обогащению истории и культурного наследия народов, а многоязычие - одна из удивительных характеристик России и Карачаево-Черкесии"

– руководитель администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Мурат Озов

По его словам, главная цель программы – обеспечить условия для сохранения языкового многообразия на территории республики. Это включает в себя поддержку языковых курсов, организацию языковых конкурсов, создание мультимедийных материалов на родном языке, а также проведение лингвистических исследований для изучения состояния и перспектив развития языков.

Одним из важных аспектов программы является вовлечение общественности в процесс сохранения родных языков: будут создаваться языковые клубы, проводиться тематические мероприятия, в том числе фестивалей и конференции, посвященные языковой проблематике.