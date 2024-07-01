Дом горел в Дербенте

Кровля воспламенилась в Дербенте. Пожарные эвакуировали жильцов и оперативно потушили возгорание. Об этом проинформировали в МЧС.

В Дербенте произошло возгорание на кровле жилого дома. Площадь возгорания оценивается в 500 квадратных метров.

Спасатели приступили к тушению пожара сразу после получения вызова о ЧП. Их работу усложняло сильное задымление, затрудняющее доступ к очагу возгорания. Однако, благодаря профессионализму и слаженной работе, удалось быстро развернуть специальное оборудование и начать борьбу с пожаром

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– пресс-служба МЧС России.

Для более эффективного подавления огня были задействованы дополнительные пожарные расчёты и специализированная техника. Это позволило ликвидировать возгорание на кровле жилого дома в кратчайшие сроки и избежать его распространения на соседние строения.