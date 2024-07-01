Под Геленджиком на Кубани вспыхнул лес

В районе лагуны Голубая бездна, расположившейся между селом Дивноморское и поселком Джанхот, сегодня вечером вспыхнул оесной пожар – огонь охватил 7,5 гектара леса, его тушат более ста спасателей.

Сегодня вечером вспыхнул лес в районе живописного пляжа Голубая бездна в поселке Джанхот в Геленджике, написал в своем Telegram-канале мэр города-курорта Алексей Богодистов.

"Площадь возгорания около 7,5 гектара. На месте развернут оперативный штаб. Запрошен вертолет Ми-8"

- Алексей Богодистов

Ситуация на месте возгорания контролируется властями города-курорта и спасателями, опасности распространения огня для населения и отдыхающих нет, добавил градоначальник.