Вестник Кавказа

На озере в Кисловодске откроется крупнейший детский городок

На озере в Кисловодске откроется крупнейший детский городок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Качели, горки, лабиринты установят в Кисловодске на берегу Старого озера. Новая площадка станет крупнейшей для детей на курорте.

В Кисловодске вскоре появится новая и самая крупная детская игровая площадка, передает ТАСС.

"Совсем скоро на берегу Старого озера появится уникальное детское пространство… Предусмотрели активности для абсолютно разной возрастной категории детей: от качелей и горок для малышей до скалодромов, лабиринтов и музыкальных скамеек"

– глава курорта Евгений Моисеев

Он добавил, что площадка будет включать также зону с тренажерами, лавочки, современное освещение и мягкое покрытие, защищающее от травм. В настоящее время работы по организации детского пространства близки к завершению, на 5000 кв метров разместятся свыше 70 единиц оборудования.

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