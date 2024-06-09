Автобусы в горные села запустят в Ингушетии

В этом году Ингушетия приобретет 30 новых автобусов. Новый транспорт поможет наладить сообщение с отдаленными и предгорными селами региона.
Транспортная доступность сел в Ингушетии вырастет - регион закупает 30 больших автобусов, они будут курсировать между селами.
"В текущем году мы ожидаем поставку 30 автобусов, благодаря которым мы сможем обеспечить регулярным транспортным сообщением даже самые отдаленные и предгорные села"
– глава республики Махмуд-Али Калиматов
Новые автобусы поступят в Ингушетию осенью, до конца октября.
В прошлом году республика обзавелась 78 автобусами, которые сегодня составляют основу автопарка.