Вестник Кавказа

Автобусы в горные села запустят в Ингушетии

Автобусы в горные села запустят в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году Ингушетия приобретет 30 новых автобусов. Новый транспорт поможет наладить сообщение с отдаленными и предгорными селами региона.

Транспортная доступность сел в Ингушетии вырастет - регион закупает 30 больших автобусов, они будут курсировать между селами.

"В текущем году мы ожидаем поставку 30 автобусов, благодаря которым мы сможем обеспечить регулярным транспортным сообщением даже самые отдаленные и предгорные села"

– глава республики Махмуд-Али Калиматов

Новые автобусы поступят в Ингушетию осенью, до конца октября.

В прошлом году республика обзавелась 78 автобусами, которые сегодня составляют основу автопарка.

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