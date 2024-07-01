Кубань запустит первый Космоквантум

На базе космопарка в Славянском районе Краснодарского края заработает первый Космоквантум. Цель его работы – предоставить исследователям, ученым и простым любителям астрономии доступ к современным инструментам и технологиям для изучения космоса.

Современная площадка для изучения планет и спутников, первый в России, начнет свою работу на базе космопарка в Славянском районе Краснодарского края. Этот проект, который получил название «Космоквантум», станет важным шагом в развитии космической науки и образования на территории России.

"В центре школьники смогут готовиться к всероссийским олимпиадам и развивать техническое творчество. Особое внимание уделят космическому направлению, радиоэлектронике и авиамоделированию"

– вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Идея создания Космоквантума заключается в том, чтобы предоставить исследователям, ученым и простым любителям астрономии доступ к современным инструментам и технологиям для изучения космоса. Это пространство объединит обучение, научные исследования и популяризацию астрономии.

Космоквантум будет включать в себя не только обсерваторию для наблюдений за планетами и спутниками, но и образовательные программы, лекции, мастер-классы и экскурсии для широкой аудитории. Таким образом, каждый желающий сможет погрузиться в увлекательный мир космоса и расширить свои знания об этом загадочном пространстве.