Азербайджанский тамблингист завоевал золото Кубка мира

Азербайджанский тамблингист отличился на Кубке мира в Португалии. Он завоевал золото соревнований. Об этом информирует Минспорта АР.

Двукратный чемпион мира по тамблингу из Азербайджана Михаил Малкин подтвердил свое спортивное мастерство, одержав победу на Кубке мира в португальском городе Коимбра.

«В финале он показал лучший результат, получив оценку 31.100. Это позволило Малкину обойти хозяина турнира Васко Песо (30.500) и Кадена Брауна из США (29.800)»

– Минспорта АР

Азербайджанский спортсмен уже давно завоевал признание экспертов и болельщиков своими уникальными выступлениями. Именно технике и мастерству Михаила Малкина тамблинг стал не просто спортивным состязанием, а настоящим искусством. Его победа в Коимбре стала новым этапом в его карьере и подтверждением статуса одного из лучших спортсменов в мире в данной дисциплине.