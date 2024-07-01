Эрдоган: примирить Турцию и Сирию поможет Россия

У России и Ирака есть свои подходы к нормализации отношений Турции и Сирии, и Турция готова протянуть руку дружбы соседней стране, заявил сегодня президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

У России, как и у Ирака, есть "свои подходы" к проблеме нормализации отношений между Турцией и Сирией, и они могут оказаться весьма эффективными для восстановления былых дружеских отношений между двумя странами, заявил в самолете, возвращаясь из Германии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Как только Башар Асад сделает шаг к улучшению отношений с Турцией, мы проявим к нему такой же подход. Потому что мы не были врагами с Сирией, мы встречались с Асадом семьями. Мы сделаем наше приглашение… Этим приглашением мы хотим привести отношения Турции и Сирии к тому же уровню, что и в прошлом. Наше приглашение может быть сделано в любой момент. Что касается встречи в Турции, то у господина Путина есть подходы. У премьер-министра Ирака есть подходы по этому вопросу"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Говоря о заявлении Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, Эрдоган не раз отмечал, что у стран нет причин для столь напряженных отношений, и Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. О том, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны, неоднократно говорил и Башар Асад.

Как писала турецкая газета Aydınlık, военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России недавно провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная их встреча ожидается в Багдаде.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Эрдоган еще в мае минувшего 2023 года заявил о том, что для примирения с главой сирийского государства сейчас нет никаких препятствий, однако подчеркнул, что это произойдет после того, как в соседней стране будет налажена борьба с террористами.