Вестник Кавказа

Санкт-Петербург переживает новое нашествие стихии

Санкт-Петербург переживает новое нашествие стихии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером на Северную столицу России после жаркого дня ожидаемо обрушились сильный дождь и шквалистый ветер – непогода сказалась и на работе воздушной гавани Санкт-Петербурга, Пулково отправило на запасные аэродромы 4 авиарейса.

Вслед за Москвой удар урагана Орхан сегодня пришелся на Северную столицу – на Санкт-Петербург обрушились сильный дождь и шквалистый ветер.

После жаркого дня в городе на Неве пошел сильный дождь, переходящий в грозу, и ветер – ранее местные синоптики объявляли "желтый" уровень погодной опасности из-за достаточно неблагоприятного прогноза, передает РИА Новости.

Непогода тут же сказалась на работе международной авиагавани города аэропорте Пулково, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Из-за прохождения грозового фронта через воздушную гавань четыре самолета, следовавших в Пулково, по данным на 19:15 мск, ушли на запасные аэродромы. На вылет задержаны 13 рейсов (задержка менее часа)"

- Росавиация

Пока аэропорт Северной столицы также не отправляет самолеты – причиной тому сильный боковой ветер и ливень, который затопил взлетно-посадочную полосу, однако на данный момент гроза уже покидает Пулково, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко, добавив: задержанные рейсы готовятся к вылетам.

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