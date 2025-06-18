Армения ввела запрет на экспорт зерновых и подсолнечного масла

Вывоз зерновых из Армении на полгода попал под запрет. Власти объяснили это необходимостью поддерживать продовольственную безопасность.

Ереван ввел временный запрет на экспорт зерновых и подсолнечного масла. Теперь будут запрещены поставки за рубеж пшеницы, ячменя, кукурузы.

Сообщается, что решение правительства позволит обеспечить продовольственную безопасность страны. Запрет вывоза будет действовать полгода.

Отмечается, что внутренние потребности республики в зерновых и масле обеспечиваются на значительную часть за счет импорта из России.

Напомним, что ранее в Армении неоднократно вводили запрет на экспорт зерновых. Так, меры против вывоза были приняты в конце осени прошлого года.