Вестник Кавказа

Армения приняла 110 граждан Индии из Ирана

Флаг Индии на фоне неба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армению было эвакуировано 110 индийских граждан из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это подтвердили в МИД РА.

С территории Ирана через Армению эвакуировано 110 граждан Индии, включая студентов, рассказала пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Она уточнила, что вывоз индийских граждан проводился на фоне конфликта Израиля и Ирана, который обострился в ночь на 13 мая.

Напомним, что в этот день израильские ВВС атаковали военные и ядерные объекты на территории Ирана. Тегеран дал ответный огонь по еврейскому государству.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
795 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.