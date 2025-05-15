Армения приняла 110 граждан Индии из Ирана

В Армению было эвакуировано 110 индийских граждан из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это подтвердили в МИД РА.

С территории Ирана через Армению эвакуировано 110 граждан Индии, включая студентов, рассказала пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Она уточнила, что вывоз индийских граждан проводился на фоне конфликта Израиля и Ирана, который обострился в ночь на 13 мая.

Напомним, что в этот день израильские ВВС атаковали военные и ядерные объекты на территории Ирана. Тегеран дал ответный огонь по еврейскому государству.