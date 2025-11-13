Армения отказалась экстрадировать в РФ бизнесмена Татуляна

Ереван отказался от экстрадиции в РФ обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Татуляна, сославшись на армянское гражданство фигуранта уголовного дела.

Власти Армении не выдадут России бизнесмена Рубена Татуляна, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на территории РФ, проинформировали в прокуратуре республики.

"Татулян не был взят под стражу на основании того, что он является гражданином Республики Армения, следовательно, не подлежит выдаче иностранному государству"

– прокуратура Армении

В надзорном ведомстве уточнили, что армянские правоохранители установили местонахождение предпринимателя 7 ноября. Как пояснили ранее в армянском МВД, Татулян был задержан, информация о нем была передана в прокуратуру страны.

Отметим, что в этом году российский суд изъял у Татуляна имущество почти на 4 млрд рублей в рамках дела о неуплате долгов и выводе средств. Армянского бизнесмена, который занимался деловой активностью в Сочи, заочно заключили под стражу в России.