Армения отказалась экстрадировать в РФ бизнесмена Татуляна

Власти Армении не выдадут России бизнесмена Рубена Татуляна, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на территории РФ, проинформировали в прокуратуре республики.
"Татулян не был взят под стражу на основании того, что он является гражданином Республики Армения, следовательно, не подлежит выдаче иностранному государству"
– прокуратура Армении
В надзорном ведомстве уточнили, что армянские правоохранители установили местонахождение предпринимателя 7 ноября. Как пояснили ранее в армянском МВД, Татулян был задержан, информация о нем была передана в прокуратуру страны.
Отметим, что в этом году российский суд изъял у Татуляна имущество почти на 4 млрд рублей в рамках дела о неуплате долгов и выводе средств. Армянского бизнесмена, который занимался деловой активностью в Сочи, заочно заключили под стражу в России.