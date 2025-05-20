Вестник Кавказа

Армения не рассматривает вопрос выхода из ЕАЭС – Геворг Папоян

Армения не рассматривает вопрос выхода из ЕАЭС – Геворг Папоян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения не планирует покидать ЕАЭС. При этом республика продолжает партнерские отношения с ЕС.

Ереван не рассматривает вопрос выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на контакты с Евросоюзом, заявил министр экономики Геворг Папоян. 

"У нас нет такого вопроса — выхода из ЕАЭС. Армения продолжает сотрудничество в рамках союза, при этом развивая партнерство с ЕС"

– Геворг Папоян

Папоян также отметил, что выход из ЕАЭС не будет рассматриваться даже в случае членства в ЕС. 

Отметим, что сегодня глава МИД страны Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не ведет с Брюсселем переговоров о вступлении в ЕС. Армения также не подавала заявку на членство в альянсе.

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