Армения и Кипр намерены стать стратегическими партнерами

В Армении заинтересованы в том, чтобы отношения с Кипром вышли на уровень стратегического партнерства, сообщил Ален Симонян. Он подчеркнул, что Кипр тоже хочет этого.

Армения хочет довести отношения с Кипром до уровня стратегического партнерства. Об этом сообщил председатель парламента республики Ален Симонян.

Выступая на совместном брифинге с кипрской коллегой Анитой Димитриу, он отметил, что Кипр тоже заинтересован в этом.

Председатель парламента добавил, что стороны будут обсуждать подробности совместной работы и отрасли сотрудничества на основе общих интересов.

В свою очередь, Димитриу обратила внимание на то, что парламентское взаимодействие открывает двери для укрепления связей на самых разных уровнях.

"Мы можем углубить это сотрудничество во многих других отраслях"

– спикер Палаты представителей Кипра

Она также отметила, что Кипр приветствует углубление отношений Армении с Евросоюзом.

"Армения принадлежит ЕС, мы солидарны с вами и находимся рядом с вами на пути в Европу"

– Анита Димитриу

Напомним, в конце марта Нацсобрание Армении одобрило законопроект о старте присоединения страны к Евросоюзу.