Армения и Кипр намерены стать стратегическими партнерами

Армения хочет довести отношения с Кипром до уровня стратегического партнерства. Об этом сообщил председатель парламента республики Ален Симонян.
Выступая на совместном брифинге с кипрской коллегой Анитой Димитриу, он отметил, что Кипр тоже заинтересован в этом.
Председатель парламента добавил, что стороны будут обсуждать подробности совместной работы и отрасли сотрудничества на основе общих интересов.
В свою очередь, Димитриу обратила внимание на то, что парламентское взаимодействие открывает двери для укрепления связей на самых разных уровнях.
"Мы можем углубить это сотрудничество во многих других отраслях"
– спикер Палаты представителей Кипра
Она также отметила, что Кипр приветствует углубление отношений Армении с Евросоюзом.
"Армения принадлежит ЕС, мы солидарны с вами и находимся рядом с вами на пути в Европу"
– Анита Димитриу
Напомним, в конце марта Нацсобрание Армении одобрило законопроект о старте присоединения страны к Евросоюзу.