Армения должна была признать Карабах частью Азербайджана – Пашинян

Пашинян заявил, что Армения должна была признать Карабах азербайджанской территорией. Это помогло бы избежать войны, в которой Азербайджан сегодня празднует пятилетие победы, освободив Карабах от оккупации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в День Победы Азербайджана выступил с заявлением, в котором отметил, что армянские власти давно должны быть признать, что Карабах – это Азербайджан.

Пашинян, вспоминая проигранную Арменией войну, задался вопросом, что нужно было сделать, чтобы предотвратить Карабахскую войну.

"Для этого требовалось одно: чтобы легитимность урегулирования карабахского вопроса в нашем представлении соответствовала международной легитимности урегулирования данного вопроса. А это на практике было невозможно"

– Никол Пашинян

Он пояснил, что легитимность урегулирования карабахского вопроса в представлении Армении с начала 90-х годов все сильнее отдалялась от легитимности урегулирования, которой придерживалось мировое сообщество. "Между этими представлениями образовалась пропасть", – заметил он.

"И привести эти представления в соответствие, если теоретически и было возможно, то на практике было невозможно. Потому что первым шагом мы должны были признать, что Карабах должен быть в составе Азербайджана. Другого варианта не существовало, просто не существовало"

– Никол Пашинян

Также армянский премьер согласился с тем, что непризнание территориальной целостности Азербайджана могло быть его личной ошибкой.

"Если мы считаем, что мы могли сделать это в 2018–19 годах, тогда да, это моя ошибка, что я этого не сделал"

– Никол Пашинян