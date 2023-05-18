Армянские военные применили под Кельбаджаром боевые БПЛА

Опубликовано: 9:19, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Армянские военные сегодня утром осуществили очередную провокацию, попытавшись атаковать позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском районе при помощи боевых беспилотников с кустарными снарядами.

Вооруженные силы Армении сегодня утром в районе 7:15 (6:15 мск) применили против ряда позиций Азербайджанской армии, расположенных в районе населенного пункта Йеллиджя Кельбаджарского района, боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ходе осмотра на местности были обнаружены остатки снарядов кустарного производства, выпущенных армянской стороной с помощью БПЛА

Потерь с азербайджанской стороны нет, принимаются ответные меры. Вся ответственность за напряженность в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении, подчеркнули в азербайджанском оборонном ведомстве.

© Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана