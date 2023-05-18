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Армянские военные применили под Кельбаджаром боевые БПЛА

Армянские военные применили под Кельбаджаром боевые БПЛА
© Фото: Минобороны Азербайджана
Армянские военные сегодня утром осуществили очередную провокацию, попытавшись атаковать позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском районе при помощи боевых беспилотников с кустарными снарядами.

Вооруженные силы Армении сегодня утром в районе 7:15 (6:15 мск) применили против ряда позиций Азербайджанской армии, расположенных в районе населенного пункта Йеллиджя Кельбаджарского района, боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ходе осмотра на местности были обнаружены остатки снарядов кустарного производства, выпущенных армянской стороной с помощью БПЛА

Потерь с азербайджанской стороны нет, принимаются ответные меры. Вся ответственность за напряженность в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении, подчеркнули в азербайджанском оборонном ведомстве.

Армянские военные применили под Кельбаджаром боевые БПЛА
© Фото: Минобороны Азербайджана
Армянские военные применили под Кельбаджаром боевые БПЛА
© Фото: Минобороны Азербайджана
Армянские военные применили под Кельбаджаром боевые БПЛА
© Фото: Минобороны Азербайджана
Армянские военные применили под Кельбаджаром боевые БПЛА
© Фото: Минобороны Азербайджана
Армянские военные применили под Кельбаджаром боевые БПЛА
© Фото: Минобороны Азербайджана
Армянские военные применили под Кельбаджаром боевые БПЛА
© Фото: Минобороны Азербайджана
Армянские военные применили под Кельбаджаром боевые БПЛА
© Фото: Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла Кельбаджар из минометов

Армения обстреляла Кельбаджар из минометов

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