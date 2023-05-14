Армения обстреляла Кельбаджар из минометов

Армянские военные снова совершили обстрел азербайджанских позиций. Он велся из минометов по территории Кельбаджарского района.
ВС Армении в очередной раз обстреляли азербайджанские позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.
Обстрел произошел сегодня в 20:30 по местному времени (19:30 мск). Он велся армянскими военными с позиций в направлении Еникенда (Басаркечарский район), из 60-мм минометов.
Под обстрел попали позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Демирчидам в Кельбаджарском районе.