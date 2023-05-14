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Армения обстреляла Кельбаджар из минометов

Армения обстреляла Кельбаджар из минометов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские военные снова совершили обстрел азербайджанских позиций. Он велся из минометов по территории Кельбаджарского района.

ВС Армении в очередной раз обстреляли азербайджанские позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

Обстрел произошел сегодня в 20:30 по местному времени (19:30 мск). Он велся армянскими военными с позиций в направлении Еникенда (Басаркечарский район), из 60-мм минометов.

Под обстрел попали позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Демирчидам в Кельбаджарском районе.

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