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Армянские ВС применили ударные беспилотники по Кельбаджарскому району

Армянские ВС применили ударные беспилотники по Кельбаджарскому району
Азербайджанские военные уничтожили армянские беспилотники, которыми ВС РА пытались поразить позиции в Кельбаджарском районе. Фото уничтоженных дронов опубликовало Минобороны Азербайджана.

Армянские ВС попытались нанести удар с помощью беспилотников по азербайджанским позициям в Кельбаджарском районе, сообщает Минобороны Азербайджана.

Эти попытки начались накануне и продолжались сегодня. Дроны запускали армянские подразделения, дислоцированные в Басаркечарском районе, причем БПЛА вылетали с различных направлений.

Удар планировалось нанести по ряду позиций армии АР в Кельбаджарском районе.

"Наши подразделения своевременно обнаружили воздушные цели и, применив средства радиоэлектронной борьбы, обезвредили их до достижения цели"

— Минобороны Азербайджана

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Армянские ВС применили ударные беспилотники по Кельбаджарскому району
Армянские ВС применили ударные беспилотники по Кельбаджарскому району
Армянские ВС применили ударные беспилотники по Кельбаджарскому району
Армянские ВС применили ударные беспилотники по Кельбаджарскому району
Армянские ВС применили ударные беспилотники по Кельбаджарскому району
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