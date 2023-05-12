Опубликовано: 20:48, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджанские военные уничтожили армянские беспилотники, которыми ВС РА пытались поразить позиции в Кельбаджарском районе. Фото уничтоженных дронов опубликовало Минобороны Азербайджана.

Армянские ВС попытались нанести удар с помощью беспилотников по азербайджанским позициям в Кельбаджарском районе, сообщает Минобороны Азербайджана.

Эти попытки начались накануне и продолжались сегодня. Дроны запускали армянские подразделения, дислоцированные в Басаркечарском районе, причем БПЛА вылетали с различных направлений.

Удар планировалось нанести по ряду позиций армии АР в Кельбаджарском районе.

"Наши подразделения своевременно обнаружили воздушные цели и, применив средства радиоэлектронной борьбы, обезвредили их до достижения цели"

— Минобороны Азербайджана