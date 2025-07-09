Армянские военные поучатся миротворчеству у армии США

В Армении стартуют армяно-американские военные учения миротворческих сил Eagle Partner, в ходе которых в течение недели армянские военные обменяются опытом с американскими коллегами.

Армянские военные приобретут бесценный опыт в участии в международных миротворческих миссиях в ходе армяно-американских военных учений Eagle Partner, которые стартуют сегодня в Армении, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Заявленные участники маневров - военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Упор в них будет сделан на подготовку и выполнение миротворческих задач с элементами медицинской эвакуации.

Цели учений, которые ставят перед собой их участники – отработка взаимодействия в международных миротворческих миссиях, а также обмен передовым опытом управления и тактической коммуникации, призванные повысить готовность армянских миротворцев.

Особо отмечается, что Eagle Partner, проходящие в Армении с 2023 года, проходят на фоне активизации армяно-американских отношений.