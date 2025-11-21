Армянские политологи привезли из Баку мирное послание

Азербайджан заинтересован в построении прочного мира с Арменией и не имеет территориальных претензий, война окончена – такое послание передал Еревану помощник азербайджанского лидера.

Для Азербайджана война закончилась, такое послание попросил передать армянскому обществу помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщил представитель армянской делегации Арег Кочинян на пресс-конференции в Ереване.

Ранее состоялась встреча делегаций Баку и Еревана, ее повели в азербайджанской столице 22 ноября. Стороны обсудили шаги, связанные с договоренностями, достигнутыми лидерами двух стран 8 августа в Вашингтоне.

Арег Кочинян по возвращении рассказал о содержании встречи в Баку. Он поведал, что Хикмет Гаджиев попросил донести до армянского общества несколько сообщений. Прежде всего представитель Баку отметил, что для Азербайджана конфликт закончился, в настоящее время азербайджанская сторона хочет, чтобы отношения между странами перешли к миру от "невойны". Также Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан хочет выстроить всеобъемлющий и долгосрочный мир с Арменией.

Кроме того, было отмечено, что у Азербайджана нет никаких территориальных требований к Армении, передал представитель армянской делегации.