Армянские эксперты станут частью круглого стола в Азербайджане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку пройдет круглый стол, в котором примут участие эксперты из Еревана, сообщают армянские СМИ.

В столице Азербайджана состоится круглый стол с участием пяти экспертов из Армении, пишут в армянских СМИ. 

Круглый стол будет проводится с 21 по 22 ноября текущего года.

Эта поезда обойдется бюджету Армении в 17 млн 550 тыс драмов ($45,6 тыс), решение об этом было принято на заседании кабинета министров страны сегодня.

"Участие в круглом столе активизирует контакты представителей армянского и азербайджанского гражданского общества и создаст механизмы построения доверия"

– СМИ

Сообщается, что армянские представители прибудут в азербайджанскую столицу чартерным рейсом "Ереван-Баку".

Аналогичный круглый стол проходил в Ереване с 21 по 22 октября с участием азербайджанской стороны.

