Армянские эксперты станут частью круглого стола в Азербайджане

В столице Азербайджана состоится круглый стол с участием пяти экспертов из Армении, пишут в армянских СМИ.
Круглый стол будет проводится с 21 по 22 ноября текущего года.
Эта поезда обойдется бюджету Армении в 17 млн 550 тыс драмов ($45,6 тыс), решение об этом было принято на заседании кабинета министров страны сегодня.
"Участие в круглом столе активизирует контакты представителей армянского и азербайджанского гражданского общества и создаст механизмы построения доверия"
Сообщается, что армянские представители прибудут в азербайджанскую столицу чартерным рейсом "Ереван-Баку".
Аналогичный круглый стол проходил в Ереване с 21 по 22 октября с участием азербайджанской стороны.