Архыз стал центром притяжения туристов из Москвы

Самой привлекательной локацией на ноябрьские праздники у туристов из Москвы стала канатная дорога на карачаево-черкесском горнолыжном курорте Архыз, ее с удовольствием посещали и местные жители.

Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии с 1 по 4 ноября принял свыше 13 тыс туристов, что на 14% больше, чем годом ранее, а самой популярной у них стала канатная дорога "Орбита", сообщили в пресс-службе курорта.

"Если в 2024 году турпоток на курорте составил 11 921 человек, то в этом году он вырос на 14% - до 13 620. Лидером по популярности стала канатная дорога "Орбита" с фотосессией на смотровой площадке, а также высокогорные качели и экотропы"

- пресс-служба курорта Архыз

Любопытно, что местные жители при этом составляли большую половину туристов, при этом гостили на курорте жители соседних регионов и Москвы, передает "Это Кавказ".

Напомним, ранее мы писали о том, что курорт Архыз стал вторым в тройке самых популярных мест зимнего отдыха россиян в этом году: выбор путешественников обусловлен наличием развитой инфраструктуры, разнообразием трасс и предложением жилья. Лидером по популярности в этом году стала Красная Поляна в Сочи, а третье место досталось кемеровскому курорту Шерегеш.