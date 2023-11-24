Архыз и Домбай открыли горнолыжный сезон

Новый сезон официально стартовал на курортах Домбай и Архыз. Об этом объявил глава КЧР 8 декабря.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил сегодня о старте горнолыжного сезона на курортах Архыз и Домбай.
"Новый горнолыжный сезон в Домбае и Архызе можно считать открытым"
– Темрезов
Об этом он заявил на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - сегодня на выставке День Карачаево-Черкесии.
Отметим, что Архыз признан лучшим зимним курортом страны, ему присуждена премия "Горы России".
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