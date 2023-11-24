Вестник Кавказа

Архыз и Домбай открыли горнолыжный сезон

Архыз и Домбай открыли горнолыжный сезон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый сезон официально стартовал на курортах Домбай и Архыз. Об этом объявил глава КЧР 8 декабря.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил сегодня о старте горнолыжного сезона на курортах Архыз и Домбай.

"Новый горнолыжный сезон в Домбае и Архызе можно считать открытым"

– Темрезов

Об этом он заявил на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - сегодня на выставке День Карачаево-Черкесии.

Отметим, что Архыз признан лучшим зимним курортом страны, ему присуждена премия "Горы России".

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