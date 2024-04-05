Архыз готовится принять миллион туристов

Планируется, что в этом сезоне курорт «Архыз» посетит около миллиона туристов. В этом году горнолыжный сезон продлен до 1 мая.

Курорт Архыз в республике Карачаево-Черкесия стал одним из самых популярных направлений для отдыха в любое время года. В этом году планируется принять более миллиона туристов.

«Туристический поток за три месяца этого года вырос на 10% - до 625 тысяч человек. До конца года курорт планирует принять более 1 миллиона туристов. В 2023 году Архыз посетили 880 тысяч гостей, что по сравнению с 2022 годом больше более чем на 20%»

– Минтуризма и курортов республики.

В ведомстве отметили, что независимо от сезона, в Архызе всегда найдется занятие по вкусу. Зимой здесь можно покататься на лыжах и сноуборде, а летом отправиться в поход по горным тропам или покататься на велосипеде. Кроме того, курорт предлагает экскурсии, рыбалку, а также возможность попробовать настоящий кавказский шашлык. Кстати, в этом году горнолыжный сезон закончится гораздо позже намеченных сроков – 1 мая.

Инфраструктура высокого уровня

Также в релизе отмечается, что Архыз постоянно развивается и совершенствует свою инфраструктуру для комфортного пребывания гостей. Здесь можно найти отели на любой вкус и бюджет, рестораны с изысканной кавказской кухней, а также спа-центры для полного расслабления.

Таким образом, Архыз – это уникальное место, где можно насладиться природой, активным отдыхом и культурными достопримечательностями.