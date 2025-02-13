Археологи сделали сенсационное открытие в горах Ингушетии

Российские археологи обнаружили в горах Ингушетии нетронутые полуподземные средневековые склепы, законсервированные в VIII-XIV веках: они откроют ученым уникальные возможности для изучения истории и культуры региона.

Работая в горах у родовых башен, специалисты ингушской школы каменщиков-реставраторов "Наследие" в Ингушетии сделали сенсационное открытие – они нашли два средневековых законсервированных в то далекое время нетронутых полуподземных склепа, сообщил гендиректор школы Рамзан Султыгов.

"В ходе раскопок обнаружены два законсервированных полуподземных склепа, предположительно датируемые VIII-XIV вв., входные лазы которых были намеренно запечатаны сланцевыми плитами и каменной кладкой. Уникальность находки заключается в том, что склепы, оставались нетронутыми на протяжении веков и сохранили свою первозданность"

- Рамзан Султыгов

Это открывает беспрецедентные возможности для изучения истории и культуры Ингушетии - после вскрытия склепов их изучением займутся археологи, этнографы и историки, отметил реставратор, передает ТАСС.

Столь значимую находку археологи сделали впервые, и она поднимает множество вопросов – в частности, почему предки приняли решение законсервировать эти захоронения: это попытка защитить покой усопших или своего рода послание потомкам, содержащее ключи к разгадке их культуры, гадают ученые, передает ТАСС.

Еще одна пока неразрешимая загадка – склепы стелы расположены рядом с мусульманским надгробием: или это указатель наличия захоронений, или свидетельство более позднего периода, связанного с принятием ислама в регионе, - добавил Султыгов.