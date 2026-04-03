Аракчи призвал Совбез ООН урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Совету безопасности ООН следует срочно предпринять действия по урегулировании ситуации вокруг Ирана.

Совбезу ООН необходимо предпринять "срочные действия" для осуждения ударов Соединенных Штатов по объектам жизнеобеспечения Ирана, такое заявление сделал глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Как сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, об этом министр иностранных дел говорил в ходе общения по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Кроме того, Аракчи призвал СБ ООН и МАГАТЭ привлечечь виновных к ответственности, поскольку удары США и Израиля по Ирану являются военными преступлениям.

По мнению министра иностранных дел Ирана, международные организации сами должны быть заинтересованы в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, поскольку его эскалация приведет к еще большим последствиям.

