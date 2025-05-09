Аракчи оценил отношения Тегерана и Маската

Глава министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи, выступая на церемонии по случаю Национального дня Омана в посольстве страны в Тегеране, назвал нынешние отношения двух стран пиком их развития.

"Отношения между Ираном и Султанатом Оман в настоящее время находятся на пике. У нас прекрасные отношения во всех областях: политической, экономической и культурной"

- Аббас Аракчи

Глава иранского внешнеполитического ведомства особо отметил тот факт, что уровень доверия между двумя странами находится на беспрецедентном уровне, и это характеризует усилия Омана по укреплению этого доверия и развитию отношений между Тегераном и Маскатом, сообщает иранское государственное информационное агентство Tasnim.