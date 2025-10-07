Аракчи обсудил с Каллас действия Израиля на Ближнем Востоке

В пятницу, 28 ноября, состоялся телефонный разговор главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Об этом пишут иранские средства массовой информации.
В ходе беседы обсуждались отношения Исламской Республики и ЕС, а также ряд региональных и международных вопросов, в том числе политика Израиля на Ближнем Востоке.
Руководитель внешнеполитического ведомства обвинил Израиль в нарушении международного права, сославшись на действия еврейского государства в секторе Газа и в Ливане.
"Он сказал, что масштабы и настойчивость этих преступных действий подчеркивают ответственность международного сообщества за принятие эффективных мер в ответ на преступления режима"
– иранское агентство Tasnim