Аракчи обсудил с Каллас действия Израиля на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана поговорил по телефону с руководителем европейской дипломатии. В ходе разговора обсуждались отношения Исламской Республики и ЕС, а также действия Израиля в регионе.

В пятницу, 28 ноября, состоялся телефонный разговор главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

В ходе беседы обсуждались отношения Исламской Республики и ЕС, а также ряд региональных и международных вопросов, в том числе политика Израиля на Ближнем Востоке.

Руководитель внешнеполитического ведомства обвинил Израиль в нарушении международного права, сославшись на действия еврейского государства в секторе Газа и в Ливане.

"Он сказал, что масштабы и настойчивость этих преступных действий подчеркивают ответственность международного сообщества за принятие эффективных мер в ответ на преступления режима"

– иранское агентство Tasnim