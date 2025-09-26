Араик Арутюнян возглавит штаб правящей партии на парламентских выборах

Лидером правящей партии Армении "Гражданский договор" на парламентских выборах, которые пройдут в стране в июне 2026 года, станет руководитель аппарата премьер-министра Никола Пашиняна Араик Арутюнян.

Правящая партия Армении "Гражданский договор" сегодня на своем заседании избрала начальника предвыборного штаба на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут в июне будущего 2026 года – им стал руководитель аппарата премьера Армении Араик Арутюнян, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Его заместителем части пропаганды станет Ваагн Алексанян, передает Sputnik Армения.

За большинство в парламенте страны поборются второй президент Армении Роберт Кочарян; бывший омбудсмен Армении Арман Татоян и его "Крылья единства"; а также движение "По-нашему" бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна.