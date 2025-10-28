Япония попросила Россию вернуть авиарейсы между Москвой и Токио

Авиаторы России и Японии обсуждают возобновление прямых авиарейсов между Москвой и Токио – необходимость в этом назрела давно, а поток российских туристов в Страну Восходящего Солнца растет второй год подряд.

Авиакомпании России и Японии пришли к необходимости восстановления прямого сообщения между столицами, однако все пока упирается в политические разногласия Москвы и Токио, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, пишут "Известия".

Пока все зависит от решений японских властей, которые, пока российские туристы продолжают ездить в Японию, а в Москве и Санкт-Петербурге готовятся к открытию визовые центры, сверяют свои санкции с требованиями G7, отметил дипломат.

"Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют - пожалуйста, мы не против"

- Андрей Руденко

Сейчас между двумя странами есть только "окольные" воздушные пути – маршрут "Аэрофлота" Москва – Токио не действует, нет рейсов в Японию даже из российских городов на Дальнем Востоке, а японские авиакомпании начали массово облетать российское небо на европейских маршрутах.

Страну в таких решениях ограничивают внешние рестрикции, и для введения прямого авиасообщения ее руководству нужно проявить политическую волю, заявил вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, пишет издание.

Япония строит свои антироссийские санкции в координации и по указке своих партнеров по G7 - Евросоюзом и США, уверен и старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.