Вестник Кавказа

Антитеррористические меры усилят в Ставропольском крае

Антитеррористические меры усилят в Ставропольском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Ставрополья поставил задачу усилить меры безопасности в регионе в преддверии знаковых праздничных мероприятий. Данный вопрос обсуждался на заседании краевой антитеррористической комиссии.

В Ставропольском крае усилят меры безопасности на весенних мероприятиях. Такую задачу на заседании краевой антитеррористической комиссии поставил глава региона Владимир Владимиров.

"Важнейший вопрос – это обеспечение общественной и антитеррористической безопасности жителей края и людей, приезжающих в нам на отдых. Меры для этого должны быть приняты исчерпывающие"

– губернатор Ставрополья

На прошедшей встрече также обсуждался вопрос антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры.

В ближайший месяц в регионе пройдут праздничные мероприятия по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, пасхальные мероприятия и майские праздники.

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