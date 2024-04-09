Антитеррористические меры усилят в Ставропольском крае

Глава Ставрополья поставил задачу усилить меры безопасности в регионе в преддверии знаковых праздничных мероприятий. Данный вопрос обсуждался на заседании краевой антитеррористической комиссии.
В Ставропольском крае усилят меры безопасности на весенних мероприятиях. Такую задачу на заседании краевой антитеррористической комиссии поставил глава региона Владимир Владимиров.
"Важнейший вопрос – это обеспечение общественной и антитеррористической безопасности жителей края и людей, приезжающих в нам на отдых. Меры для этого должны быть приняты исчерпывающие"
– губернатор Ставрополья
На прошедшей встрече также обсуждался вопрос антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры.
В ближайший месяц в регионе пройдут праздничные мероприятия по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, пасхальные мероприятия и майские праздники.