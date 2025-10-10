Анталья принимает I Форум послов культуры Азербайджана

В турецкой Анталье сегодня прошла торжественная церемония открытия трехдневного I Форума послов культуры Азербайджана, в рамках которого пройдут творческие презентации, демонстрации культурных проектов и пленарные дискуссии.

В турецкой курортной Анталье сегодня стартовал I Форум послов культуры Азербайджана, организованный министерством культуры страны и Государственным комитетом по работе с диаспорой, сообщили в Минкультуры Азербайджана.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, а также представительная делегация дипломатов, парламентариев и работников культуры из Азербайджана и ряда других стран, передает Trend.

Это – важный этап в развитии культурной дипломатии Азербайджана, направленный на защиту азербайджанской культуры и национальной идентичности, а также на их представление на международном уровне, поведал, открывая форум, министр культуры страны Адиль Керимли.

Цель форума - популяризация культуры Азербайджана на международном уровне, ее проводниками являются послы, стимлирующие деятельность работников культуры, проживающих за рубежом, а также оказывающих поддержку развитию искусства и креативных индустрий, а также налаживающих более тесного сотрудничества между Культурными центрами и Домами Азербайджана за рубежом.

Форум продлится до 5 ноября. Его участников ждут творческие презентации, демонстрации культурных проектов, пленарные дискуссии и другие интересные художественные программы, основанные на азербайджанской музыке, театре и танцах.