Анкара: удары Израиля по Сирии нарушают ее суверенитет

Израиль, нанося удары по населенному пункту Бейт-Джан, расположенному в провинции Дамаск, нарушает суверенитета и территориальной целостности Сирии, такое заявление сделал официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

По его словам, таким образом Тель-Авив показал, что стремится к разрушению Сирии.

"Несмотря на то, что со стороны Сирии не исходит угрозы в отношении Израиля, он своими военными операциями нарушает суверенитет и территориальную целостность Сирии, создавая угрозу мирному населению и стабильности в регионе"

− Онджу Кечели

Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что атаки, путем которых Израиль стремится воспрепятствовать усилиям правительства Сирии и ее народа по достижению безопасности, мира и процветания, необходимо остановить.

"На всех ответственных членах международного сообщества лежит эта обязанность"

– Онджу Кечели

Напомним, что, по данным Syria TV, при ударе ЦАХАЛ по Бейт-Джану погибли минимум 13 человек, не менее 25 были ранены, пострадали в том числе женщины и дети.