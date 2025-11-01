Анкара раскритиковала Брюссель за предвзятый доклад

Турецкое внешнеполитическое ведомство быстро отреагировало на критику Еврокомиссии в адрес Турции, обратив внимание на необоснованность обвинений. Анкара призвала Брюссель не противодействовать взаимным интересам Турции и ЕС в развитии отношений.

Министерство иностранных дел Турции опубликовало сегодня оперативный ответ на турецкую часть доклада Еврокомиссии по перспективам расширения Евросоюза, где еврочиновники заявили о тупиковости турецко-европейских переговоров из-за несоответствия действий Анкары на внутренних и внешних треках "демократическим стандартам" Запада.

Турецкие дипломаты подчеркнули, что обвинения еврочиновников не имеют под собой никаких оснований и сделаны исключительно из-за предвзятого отношения Брюсселя к турецкому государству.

"Мы отвергаем предвзятые, необъективные и необоснованные утверждения, содержащиеся в опубликованном сегодня Европейской комиссией отчете по Турции, касающиеся судебной системы, основных прав и внутренних политических событий"

– МИД Турции

В министерстве пояснили, что доклад Еврокомиссии мешает развитию отношений Турции с Евросоюзом, что идет против интересов как одной, так и другой стороны.

Также турецкие дипломаты обратили внимание на полное игнорирование позиций Турции и Северного Кипра в кипрском вопросе и однобокость поддержки Еврокомиссией позиции Греции, что мешает урегулированию проблемы.