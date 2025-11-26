Вестник Кавказа

Анкара продолжит поддержку Палестины – Эрдоган

Анкара продолжит поддержку Палестины – Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Глава Турции Эрдоган заявил о продолжении поддержки Палестины в контексте двугосударственного решения. Эрдоган также обвинил Израиль в нарушении режима перемирия.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит текущую политику на Ближнем Востоке в основе которой лежит поддержка Палестины. 

"Мы будем решительно продолжать проводить свою политику, пока не появится свободная, суверенная Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам главы Турции, войска еврейского государства нарушают режим перемирия под "надуманными предлогами" в то время как силы ХАМАС "проявляют терпение". 

Напомним, что ХАМАС и Израиль должны перейти ко второму этапу мирного плана Трампа, однако в последние дни происходят столкновения между частями ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
820 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.