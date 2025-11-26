Анкара продолжит поддержку Палестины – Эрдоган

Глава Турции Эрдоган заявил о продолжении поддержки Палестины в контексте двугосударственного решения. Эрдоган также обвинил Израиль в нарушении режима перемирия.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит текущую политику на Ближнем Востоке в основе которой лежит поддержка Палестины.

"Мы будем решительно продолжать проводить свою политику, пока не появится свободная, суверенная Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам главы Турции, войска еврейского государства нарушают режим перемирия под "надуманными предлогами" в то время как силы ХАМАС "проявляют терпение".

Напомним, что ХАМАС и Израиль должны перейти ко второму этапу мирного плана Трампа, однако в последние дни происходят столкновения между частями ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС.