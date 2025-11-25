ХАМАС может стать политической организацией – СМИ

В ХАМАС рассматривают вариант роспуска вооруженного крыла, сообщают источники. В группировке всерьез задумались о том, чтобы стать политической организацией.

Руководство радикальной группировки ХАМАС обсуждает ее будущее и рассматривает возможность разоружения. Об этом рассказали источники внутри ХАМАС.

Одно из предложений предусматривает роспуск вооруженного крыла ХАМАС и превращение группировки в политическую организацию, которая будет участвовать в политической, экономической, социальной и общественной жизни.

Источники обращают внимание на то, что в ХАМАС также рассматривают вариант вступления в "Организацию освобождения Палестины", что позволило бы ему превратиться в важного политического игрока и восстановить участие в палестинском политическом процессе, передает Asharq Al-Awsat.

Издание отмечает, что ХАМАС утратил значительную часть внутренней поддержки после нескольких лет войны.