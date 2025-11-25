Вестник Кавказа

ХАМАС может стать политической организацией – СМИ

Сектор Газа
© Фото: сайт ЦАХАЛ
В ХАМАС рассматривают вариант роспуска вооруженного крыла, сообщают источники. В группировке всерьез задумались о том, чтобы стать политической организацией.

Руководство радикальной группировки ХАМАС обсуждает ее будущее и рассматривает возможность разоружения. Об этом рассказали источники внутри ХАМАС.

Одно из предложений предусматривает роспуск вооруженного крыла ХАМАС и превращение группировки в политическую организацию, которая будет участвовать в политической, экономической, социальной и общественной жизни.

Источники обращают внимание на то, что в ХАМАС также рассматривают вариант вступления в "Организацию освобождения Палестины", что позволило бы ему превратиться в важного политического игрока и восстановить участие в палестинском политическом процессе, передает Asharq Al-Awsat.

Издание отмечает, что ХАМАС утратил значительную часть внутренней поддержки после нескольких лет войны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.