Анкара будет продолжать оказывать поддержку Дамаску в борьбе с террористами

Турция продолжит поддерживать Сирию в борьбе с террористическими группировками. Такое заявление в ходе визита в Дамаск сделал глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Ранее сегодня он провел встречу с президентом САР Ахмедом аш-Шараа.

"Мы оценили шаги, которые могут быть предприняты на двустороннем и региональном уровне для восстановления Сирии. В ходе наших переговоров мы уделили особое внимание вопросам безопасности, внутренним и внешним угрозам суверенитету и политическому единству Сирии. Мы будем продолжать поддерживать борьбу Сирии с террористическими организациями"

– Хакан Фидан

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Турция готова помочь правительства Сирии выполнить его обязанности по управлению и обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии.

Он также в очередной раз обвинил Израиль в действиях, направленных на дестабилизацию всего региона.

"Предотвратить политику Израиля – общая обязанность международного сообщества. Мы будем продолжать поддерживать сирийский народ и поддерживать его законные ожидания и волю"

– турецкий министр