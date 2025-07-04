Анкара призвала участников столкновений в Сирии к деэскалации

Турция выступает за мирное урегулирование ситуации с друзами в Сирии.
Турция выступает против насильственных методов решения конфликтной ситуации в Сирии. Анкара рассчитывает на диалог между сторонами, заявил представитель МИД Турции Онджу Кечели.
Кечели заявил, что Турция продолжит поддерживать усилия для нормализации в Сирии, отметив важность сохранения единства арабской республики.
Напомним, что сегодня обострилось противостояние на юге Сирии между друзами и правительственными силами. В конфликт вмешался Израиль, который атаковал позиции военных подразделений Дамаска. По предварительным данным, погибло более 30 человек.