Вестник Кавказа

Анкара призвала участников столкновений в Сирии к деэскалации

Анкара призвала участников столкновений в Сирии к деэскалации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция выступает за мирное урегулирование ситуации с друзами в Сирии.

Турция выступает против насильственных методов решения конфликтной ситуации в Сирии. Анкара рассчитывает на диалог между сторонами, заявил представитель МИД Турции Онджу Кечели.

Кечели заявил, что Турция продолжит поддерживать усилия для нормализации в Сирии, отметив важность сохранения единства арабской республики. 

Напомним, что сегодня обострилось противостояние на юге Сирии между друзами и правительственными силами. В конфликт вмешался Израиль, который атаковал позиции военных подразделений Дамаска. По предварительным данным, погибло более 30 человек.

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