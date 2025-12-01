Анкара осудила удары по судам в Черном море

В Турции осудили удары по транспортным судам в Черном море. Реакция Анкары последовала на фоне атак танкеров в конце ноября - начале декабря.

Турция заявила о категорической неприемлемости ударов по судам в Черном море. По словам официальной Анкары, подобные действия создают угрозу для судоходства, а также деструктивно влияют на все страны, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"Эти атаки абсолютно неприемлемы, как в пределах нашей исключительной экономической зоны, так и за ее пределами. Кроме того, это угрожает безопасности всего морского судоходства в Черном море. Подобные инциденты окажут негативное влияние на все страны"

– Омер Челик

Как отметил Челик, Анкара контактирует с другими сторонами по вопросам безопасности в акватории Черного моря.

Напомним, что в конце ноября-начале декабря три танкера подверглись атакам в Черном море. Последняя атака произошла сегодня, 2 декабря. Под ударом оказался российский танкер Midvolga 2.