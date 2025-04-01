Вестник Кавказа

ANAMA обезвредили 204,4 тыс мин на освобожденных территориях Азербайджана

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Около 220,1 тыс га земли на освобожденных территориях Азербайджана было очищено от мин. Всего специалисты обезвредили порядка 204,4 тыс неразорвавшихся боеприпасов и других снарядов.

На данным момент на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана очищено 220,1 тыс га земли от мин и неразорвавшихся боеприпасов, согласно данным Агентства по разминированию АР (ANAMA).

Уточняется, что в ходе проведенных операций специалисты обнаружили и обезвредили 204,4 тыс мин и неразорвавшихся боеприпасов, включая 37,8 противопехотных мин, 22 тыс противотанковых мин и 144,6 тыс неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, что Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой призвала международное сообщество оказать содействие Азербайджану в вопросе разминирования.

