Аллахшукюр Пашазаде встретился с генсеком Лиги исламского мира

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава УМК Пашазаде провел переговоры с генсеком Лиги исламского мира аль-Исой, в рамках которых пригласил исламского деятеля в Азербайджан в следующем году.

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде провел встречу с генсеком Лиги исламского мира Мухаммедом бин Абделькаримом аль-Исой. 

Переговоры прошли в Саудовской Аравии, куда Пашазаде направился с визитом. 

Глава УМК пригласил главу ЛИМ посетить конференцию по вопросам мультикультурализма и исламофобии в Азербайджане, которая пройдет в следующем году. Мероприятие пройдет при поддержке Альянса цивилизаций ООН. Глава Лиги исламского мира сообщил, что принимает приглашение.  

Отметим, что Пашазаде находится в Саудовской Аравии с 25 ноября. Визит главы УМК приурочен к презентации электронной платформы Всемирной исламской лиги.

