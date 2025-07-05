Аллахшукюр Пашазаде встретился с генсеком Лиги исламского мира

Глава УМК Пашазаде провел переговоры с генсеком Лиги исламского мира аль-Исой, в рамках которых пригласил исламского деятеля в Азербайджан в следующем году.

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде провел встречу с генсеком Лиги исламского мира Мухаммедом бин Абделькаримом аль-Исой.

Переговоры прошли в Саудовской Аравии, куда Пашазаде направился с визитом.

Глава УМК пригласил главу ЛИМ посетить конференцию по вопросам мультикультурализма и исламофобии в Азербайджане, которая пройдет в следующем году. Мероприятие пройдет при поддержке Альянса цивилизаций ООН. Глава Лиги исламского мира сообщил, что принимает приглашение.

Отметим, что Пашазаде находится в Саудовской Аравии с 25 ноября. Визит главы УМК приурочен к презентации электронной платформы Всемирной исламской лиги.