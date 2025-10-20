Премьер АР Али Асадов прибыл в Грузию. Глава правительства Азербайджана посетит открытие форума Шелкового пути.
Глава правительства Азербайджана Али Асадов прибыл в Тбилиси с визитом.
Премьера АР в аэрогавани грузинской столицы встретили глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили и другие представители властей страны. Асадов намерен посетить торжественные мероприятия по случаю открытия форума Шелкового пути.
Отметим, что ранее в столицу Грузии прибыл глава правительства Армении Никол Пашинян.
Напомним, что форум Шелкового пути будет проходить в Тбилиси с 22 по 23 октября. Мероприятие соберет крупных бизнесменов, экспертов в области экономики и политиков разных стран.