Ален Симонян обсудил с главой МИД Греции мир между Баку и Ереваном

Спикер Народного Собрания РА Ален Симонян встретился с главой МИД Греции и обсудил с ним стабилизацию ситуации на Южном Кавказе. Значительное внимание было уделено Зангезурскому коридору.
Ереван и Афины обсудили достигнутый мир между Азербайджаном и Арменией и обеспечение стабильности на Южном Кавказе, сообщила пресс-служба Народного Собрания Армении.
Обсуждение состоялось входе встречи спикер НС Республики Армения Алена Симоняна с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.
Стороны уделили особое внимание строительству Зангезурского коридора и отметили его особое значение не только для Южного Кавказа, но и для всего мирового сообщества в целом.