Вестник Кавказа

Ален Симонян обсудил с главой МИД Греции мир между Баку и Ереваном

Зангезурский коридор на карте Азербайджана и Армении
© Фото: “Вестник Кавказа“
Спикер Народного Собрания РА Ален Симонян встретился с главой МИД Греции и обсудил с ним стабилизацию ситуации на Южном Кавказе. Значительное внимание было уделено Зангезурскому коридору.

Ереван и Афины обсудили достигнутый мир между Азербайджаном и Арменией и обеспечение стабильности на Южном Кавказе, сообщила пресс-служба Народного Собрания Армении.

Обсуждение состоялось входе встречи спикер НС Республики Армения Алена Симоняна с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.

Стороны уделили особое внимание строительству Зангезурского коридора и отметили его особое значение не только для Южного Кавказа, но и для всего мирового сообщества в целом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
720 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.