"Ахмат" уступил на выезде "Оренбургу" в Кубке России

Грозненский "Ахмат" встречался сегодня в гостях с "Оренбургом" в рамках группового этапа Кубка России. Судьбу встречи решил мяч, забитый за считанные секунды до финального свистка

В Оренбурге только что закончился матч группового этапа Кубка России по футболу между "Оренбургом" и грозненским "Ахматом". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.

Счет на 56-й минуте открыл защитник "Оренбурга" Станислав Поройков. На 91-й минуте "Ахмат" сумел отыграться благодаря точному удару полузащитника Мануэля Келиану. Однако на 95-й минуте хавбек Владислав Камилов отправил второй мяч в сетку ворот грозненцев, принеся своей команде победу.

После двух туров "Оренбург" делит с "Рубином" вторую строчку в группе А. В активе обеих команд по 3 очка. Лидирует в квартете с 6 очками "Зенит". На последнем месте располагается "Ахмат", не набравший пока ни одного очка.