"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в Грозном

В Грозном прошел матч 5-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов".

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник хозяев Эгаш Касинтура. На 51-й минуте нападающий Мохамед Конате удвоил преимущество "Ахмата", реализовав пенальти, а на 79-й минуте Касинтура отправил третий мяч в ворота гостей.

На 85-й минуте "Крылья Советов" сократили отставание в счете благодаря точному удару нападающего Владимира Игнатенко, установив тем самым окончательный результат – 3:1 в пользу "Ахмата".

На данный момент "Ахмат" с 6 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице национального первенства. "Крылья Советов" находятся на пятой строчке, в активе самарцев 8 очков.