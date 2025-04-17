Вестник Кавказа

Агрогородок в Агдамском районе вырастет при поддержке Беларуси

Агрогородок в Агдамском районе вырастет при поддержке Беларуси
© Фото: пресс-служба кабинета министров Азербайджана
В освобожденном от армянской оккупации селе Гызыл Кенгерли Агдамского района будет создан современный агрогородок, который будет строиться при поддержке белорусских аграриев.

Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, который совместно с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым совершает поездку по освобожденным районам Азербайджана, после посещения Физулинского района прибыл в Агдам, где ознакомился с Агдамским промышленным парком и проектом агрогородка, который будет построен в селе Гызыл Кенгерли.

С проектом будущего агрогородка гостя познакомили министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре страны Довлетхан Довлетханов, передает АЗЕРТАДЖ.

В ходе знакомства с будущим строительством Али Асадов особо отметил, что будущий агрогородок будет создан при участии белорусских специалистов – он очень важен для комплексного развития Агдамского района, экономика которого была основана на сельском хозяйстве. Он будет играть огромное значение не только для возрождения этой отрасли, но и всей экономики региона.

Существенным подспорьем для работы аграриев станет Агдамский промышленный парк, который будет производить корма, удобрения, мясо-молочную продукцию, консервировать плодоовощную продукцию, а также выпускать упаковку для сельскохозяйственной промышленности.

Здесь же будут сосредоточены сервисно-логистические зоны, холодильные камеры и прочее необходимое для работы аграриев оборудование. Здесь уже работают девять предприятий и строятся более 10 новых, отметил азербайджанский премьер.

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